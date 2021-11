Vánoční trhy před budovou historické radnice ve Vídni patří k hlavním turistickým lákadlům rakouské metropole. Letos ale nebudou pro všechny, nýbrž jen pro ty, kteří se nechali očkovat proti covidu-19, nebo nemoc prodělali.

Mimo jiné i na náměstí před radnicí, kde brzy vyrostou stánky, jsou nyní rozestavěné improvizované „ordinace“, kde se mohou Rakušané naočkovat. Před mnohými očkovacími centry nebo autobusy se o víkendu tvořily fronty a lidé museli čekat až hodinu. Rakousko zasáhla „Schnitzelpanik“, jak to sarkasticky označují tamní média. Znamená to, že neočkovaní lidé se obávají, že si kvůli novým restrikcím už nebudou moci dojít do restaurace na svůj oblíbený řízek.

Rakouská vláda totiž od pondělí ztížila neočkovaným život. Nově jim pro vstup do kaváren, restaurací, kin, divadel nebo na různé sportovní a kulturní akce nebude stačit negativní test na koronavirus. Tyto služby budou moci využít pouze očkovaní, nebo ti, kteří chorobu prodělali.

Neočkovaní, a to se týká i návštěvníků ze zahraničí, tedy i Čechů, se mohou de facto rozloučit se zimní dovolenou na horách. Stejná pravidla se totiž podle rakouské vlády dotknou i hotelů nebo lyžařských vleků a lanovek – ani tam testy nebudou stačit.

Co se týče zaměstnání, v Rakousku je potřeba mít za sebou očkování, být po prodělané nemoci, nebo mít pravidelně negativní test.

„To celé slouží jako pobídka. Jako silná pobídka nechat se očkovat. Neočkovaným přitáhneme uzdu,“ prohlásil kancléř Alexander Schallenberg. „V autě si berete bezpečnostní pás. A očkování je takový bezpečnostní pás v pandemii,“ dodal. V rozhovoru pro tamní list Kronen Zeitung kancléř uvedl, že nová pravidla zřejmě zůstanou v platnosti i během vánočních svátků a silvestrovských oslav.

Rakousko v očkování zaostává za průměrem EU. Dokončenou vakcinaci tam má 62,6 procenta populace. V Česku je to 57,2 procenta, zatímco průměr EU je zhruba 65,6 procenta.

Rakouská vláda měla se zavedením nových omezení původně jiné plány. Připravila komplexní odstupňovaný systém, který počítal s postupným zaváděním restrikcí v případě, že počet pacientů s covidem na jednotkách intenzivní péče překročí 300, 400, 500 nebo 600 pacientů. Nakonec se však rozhodla zpřísnit pravidla mnohem rychleji.

Důvodem je rychlý nárůst počtu nakažených. „Obsazenost lůžek intenzivní péče stoupá více, než se čekalo. Je to zlé a naší zodpovědností prostě je, abychom lidi v zemi ochránili,“ prohlásil kancléř Schallenberg.

Například minulý pátek hygienici zaznamenali 9388 nových případů, což je mezitýdenní skok o 60 procent.

Od pondělí omezila neočkovaným vstup do restaurací, hospod nebo třeba divadel také saská vláda. I v tomto případě se tam dostanou jen ti, kteří jsou očkovaní, nebo covid prodělali, test stačit nebude. Sasko sousedí s Českem a zejména Drážďany a pohraniční oblasti patří mezi oblíbené výletní nebo nákupní destinace Čechů. Drážďanské adventní trhy mají mít výjimku.

Trochu jinak postupuje spolková země Bádensko-Württembersko. Na rozdíl od Saska uznává PCR testy – ty budou potřebovat neočkovaní pro vstup například do restaurací nebo kaváren.

V Německu se také stále častěji ozývají hlasy, které vybízejí k opětovnému zavedení bezplatných testů. Německo testy zpoplatnilo 11. října, aby tak motivovalo obyvatele k očkování. Podle předsedy tamní lékařské komory Klause Reinhardta ale tento účel zpoplatnění testů nenaplnilo, a bylo to tak „chybné rozhodnutí“. Jeho názor sdílí také bavorský premiér Markus Söder, který se vyslovil pro zavedené stejných pravidel jako v Rakousku. To by znamenalo, že testy se budou uznávat pouze na pracovištích.

S přispěním Tomáše Procházky