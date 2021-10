Rusko je připraveno bezprostředně po schválení provozu nového plynovodu Nord Stream 2 zvýšit dodávky plynu do Evropy, a to zhruba o deset procent. Podle listu Financial Times to řekl ruský prezident Vladimir Putin.

Ruský plynárenský gigant Gazprom by podle Putina mohl po získání povolení okamžitě zahájit dodatečné dodávky v objemu 17,5 miliardy metrů krychlových plynu ročně. Toto množství odpovídá zhruba deseti procentům loňských dodávek ruského plynu do Evropy a Turecka.

Plynovod Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Nord Stream 2 nicméně čelí kritice ze strany Spojených států a některých evropských zemí, podle nichž chce Moskva tento plynovod využít jako geopolitickou zbraň ke zvýšení závislosti Evropské unie na Rusku.

Provozovatel plynovodu, společnost Nord Stream 2 AG, tento týden uvedl, že první rameno plynovodu je naplněno technickým plynem a může spustit provoz. „Pokud německý regulátor zítra vydá povolení, začnou pozítří dodávky v rozsahu 17,5 miliardy metrů krychlových plynu,“ prohlásil Putin.

Prezident dodal, že naplnění druhého ramena plynovodu technickým plynem by mělo být hotovo v prosinci. Celková přepravní kapacita plynovodu má činit 55 miliard metrů krychlových ročně.

Evropa v letošním roce zažívá prudký růst cen plynu, který vede i ke zdražování elektřiny. Rusko v poslední době čelí obviněním, že záměrně odmítá zvyšovat dodávky plynu na evropský trh, aby si zajistilo rychlý souhlas se spuštěním plynovodu Nord Stream 2. Moskva taková obvinění odmítá.

Putin tvrdí, že za krizí na trhu s plynem v Evropě stojí přesun EU od dlouhodobých kontraktů na dodávky plynu k promptnímu trhu, a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Producenti zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států a Blízkého východu podle něj v důsledku tohoto vývoje omezili dodávky do Evropy.

„Když Evropané vytvářeli svá tržní pravidla, zakládali je na předpokladu, že jsou špičkovým trhem. A tak to není - plyn zamířil do Latinské Ameriky a do Asie. Co to má společného s Ruskem? Je to výsledek hospodářské politiky Evropské komise,“ prohlásil Putin.

Energetickou politiku EU podle ruského prezidenta vytvářejí lidé, kteří nejsou odborníci a kteří klamou voliče, píše Financial Times.