Senát amerického Kongresu ve čtvrtek schválil dočasný návrh rozpočtu, který zajišťuje financování federální vlády do 3. prosince. Opatření musí do půlnoci místního času (pátek 06:00 SELČ) schválit ještě Sněmovna reprezentantů a následně podepsat prezident Joe Biden, jinak federálním agenturám dojdou prostředky na běžné operace.

Návrh kromě prodloužení financování vlády zajišťuje rovněž pomoc pro oblasti silně zasažené letošní sezónou hurikánů, požáry a jinými přírodními katastrofami. Obsahuje rovněž opatření na pomoc uprchlíkům z Afghánistánu, jichž USA po stažení vojsk ze země přijaly desetitisíce.

Spojené státy jednají o rozpočtu jen hodiny před vypršením stávajícího financování kvůli sporu demokratů a republikánů o zvyšování zadlužení USA. Spojené státy mají momentálně zákonem stanovenou nejvyšší možnou částku, kterou mohou dlužit. Ministryně financí Janet Yellenová varovala, že pokud se nepodaří toto omezení zrušit, přestanou být USA schopné splácet svůj státní dluh kolem 18. října. To by byla bezprecedentní situace, jež by způsobila otřesy americké i světové ekonomiky.

Demokraté nejprve spojovali hlasování o prodloužení federálního rozpočtu s hlasováním o dluhovém limitu, s tím však hlasitě nesouhlasili republikáni. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer nakonec v Senátu předložil prodloužení federálního financování samostatně a řada republikánů tento návrh podpořila.

Ve Sněmovně reprezentantů se jedná rovněž o infrastrukturním investičním balíku v hodnotě asi jednoho bilionu dolarů (21,9 bilionu korun), na němž se nedávno dohodli republikáni i demokraté. Někteří demokraté nicméně nechtějí návrh podpořit, dokud Kongres neschválí ještě větší investiční balík ve výši 3,5 bilionu dolarů (76,7 bilionu korun). S podobně vysokými státními výdaji však nesouhlasí dva demokratičtí senátoři Kyrsten Sinemaová a Joe Manchin, kteří mají vzhledem k rozložení sil v horní komoře Kongresu de facto právo veta. Obě opatření jsou přitom stěžejní součástí agendy prezidenta Joea Bidena.