Představte si, že jste voják s pár náboji v kapse. Nemáte dodávky munice ani jídla. A v hloubi duše tušíte, že Tálibán převezme kontrolu na Afghánistánem tak jako tak. „Co si vyberete? Bojovat, nebo se vzdát?“ ptá se odborník na bezpečnost Harry Nedelcu. V rozhovoru pro Hospodářské noviny odkrývá podstatu problému, který způsobil rychlý pád Afghánistánu do rukou radikálního hnutí Tálibán.

Kanadský analytik několik let pracoval v kanceláři generálního tajemníka NATO, kde se podílel na obranném plánování aliance. Nyní vede tým expertů na mezinárodní politiku a diplomacii v poradenské společnosti Rasmussen Global. V roce 2014 ji založil právě bývalý šéf NATO a dánský premiér Anders Fogh Rasmussen. České váhání, zda poskytnout azyl Afgháncům, kteří pracovali ve prospěch české armády, si vysvětluje jednoduše. „Máte před volbami,“ říká Nedelcu.

HN: Dostali jsme se do situace, kdy Tálibán drží všechna významná města Afghánistánu. Vstoupil už i do Kábulu. Až hnutí převezme moc, jaký bude osud afghánské vlády?

Ve světle poslední událostí nevypadá osud afghánské vlády vůbec dobře. Momentálně se zdá, že Tálibán usiluje o zdánlivě nenásilné převzetí moci, takže asi dají mezinárodnímu společenství a vládě čas odejít ze země. Zřejmě chtějí dosáhnout nějaké formy kapitulace vlády, aby režim Tálibánu vypadal co nejvíc legitimně. Jakmile ale budou držet pevně kontrolu ve svých rukách, netroufám si odhadnout, co se stane členům vlády, kteří nestihnou utéct. Skutečně hrozí velké lidské utrpení a zvěrstva.

HN: Překvapuje vás, jak rychle Tálibán v Afghánistánu postupuje?

Když Spojené státy oznámily, že se z Afghánistánu stáhnou, aniž by si kladly nějaké podmínky, tak nebyla otázka, jestli Tálibán ovládne větší část území. Očekávalo to mnoho expertů. Ale rychlost, s jakou se to děje, je opravdu překvapivá. Nejdřív jsme mysleli, že Kábul má alespoň rok, než bude pod tlakem nebo než ho Tálibán obsadí. Ale teď se bavíme o týdnech.

