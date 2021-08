Bojovníci radikálního hnutí Tálibán dnes obsadili správní středisko Herát ve stejnojmenné provincii. Jak uvedla agentura AFP, Tálibán se ve třetím největším afghánském městě nesetkal s žádným odporem afghánských ozbrojených sil a jeho bojovníci vyvěsili svou vlajku na budově policejního ústředí v Herátu. Předtím obsadili i správní středisko provincie Ghazní v centrální části země.

„Nepřítel uprchl,“ napsal na svém twitterovém účtu mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. „Do našich rukou padly desítky vojenských vozidel, zbraní a střeliva,“ dodal.

Islamističtí povstalci se tak už zmocnili správních středisek jedenácti z celkových 34 provincií, což představuje více než dvě třetiny rozlohy Afghánistánu. Podle mluvčí organizace Lékaři bez hranic (MSF) kvůli bojům v zemi opustilo od června domovy téměř milion lidí.

„Mohu potvrdit, že Ghazní padlo dnes ráno do rukou Tálibánu. Převzali kontrolu nad klíčovými oblastmi města: úřadem guvernéra, policejním ředitelstvím a vězením,“ sdělil AFP předseda provinční rady Ghazní Násir Ahmad Fakírí. Dodal, že někde se ještě bojuje, ale většinu města bojovníci Tálibánu prakticky ovládli.

Z jedenácti správních středisek, které Tálibán od květnového zahájení své ofenzivy dobyl, je Ghazní nejblíže k afghánské metropoli Kábulu.

Ghazní, které do rukou povstalců nakrátko padlo už v roce 2018, je jednou ze dvou dosud nejvýznamnějších kořistí Tálibánu. Druhou je čtvrtmilionový Kunduz, který je pokládán za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležitý. Ovládat toto město znamená podle stanice BBC mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy.

Mluvčí MSF Nikola Tenevová uvedla, že podle odhadu Afghánské nezávislé komise pro lidská práva (AIHRC) boje provázející ofenzivu Tálibánu přinutily v posledních třech měsících opustit domovy 938.000 Afghánců. Tento osud podle AIHRC dosud postihl už pět milionů z 38 milionů obyvatel Afghánistánu.

MSF upozornila na těžkou situaci, v níž se ocitlo civilní obyvatelstvo. „Lidé umírají v křížových palbách nebo při explozích. Když jsou zraněni, je pro ně nepředstavitelně složité dostat se do zdravotnického zařízení,“ uvádí se mimo jiné v tiskové zprávě poskytnuté Tenevovou.

„Situace se v některých městech zhoršila natolik, že například v Laškargáhu nebo Kunduzu jsou nemocnice přímo na frontové linii,“ uvedla v této souvislosti koordinátorka humanitární pomoci Lékařů bez hranic Laura Bourjollyová.

Spojené státy s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Afghánistánu významně sníží počet zaměstnanců na své ambasádě v Kábulu. Oznámil to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.