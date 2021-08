Dnes zveřejněná zpráva vědců Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese pro lidstvo silným varováním. „Vědecké důkazy jsou nezvratné: emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv posilované odlesňováním dusí planetu a ohrožují miliardy lidí. Globální oteplování postihuje všechny regiony světa, řada změn je již nevratných,“ upozorňuje Guterres ve svém prohlášení.

Mezinárodně dohodnutá hranice bezpečného oteplení o 1,5 stupně Celsia je nebezpečně blízko. Hrozí, že jí dosáhneme velmi brzo. „Jediná cesta, jak se vyhnout jejímu překročení, je jednat hned a jednat rozhodně,“ uvádí Guterres. „Tato zpráva IPCC musí být umíráčkem pro uhlí a další fosilní paliva, než stihnou zničit náš svět. Po roce 2021 se již nesmí postavit žádné uhelné elektrárny. Státy OECD musí uhlí odstavit do roku 2030, všichni ostatní nejpozději v roce 2040. Státy také musí ukončit hledání všech nových fosilních zdrojů a přesunout všechny dotace z fosilních na obnovitelné zdroje,“ požaduje generální tajemník OSN.

Celosvětově se atmosféra od předindustriální doby oteplila již o 1,2 stupně Celsia a v posledních desetiletích oteplování akceleruje. Každý zlomek stupně je přitom důležitý, protože koncentrace skleníkových plynů v atmosféře jsou rekordní. Důsledkem může být extrémní počasí a klimatické pohromy, které jsou v současnosti čím dál častější a intenzivnější.

Problematice se má věnovat letošní klimatická konference OSN v Glasgow, která se uskuteční na přelomu října a listopadu. Guterres jí přičítá velkou váhu. Na základě těchto konferencí a zpráv IPCC se totiž dále rozhodují politici.

„Životaschopnost našich společností závisí na lídrech vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti a jejich ochotě a schopnosti společně se postavit za účinná opatření a investice, které povedou k udržení oteplení do 1,5 stupně Celsia,“ píše Guterres. Nejohroženější jsou přitom zejména ti nejchudší, na které probíhající změny dopadají nejtíživěji, ačkoli za současnou klimatickou krizi nesou nejmenší odpovědnost. Následky globálního oteplování se ale nevyhýbají ani bohatým státům, jejichž obyvatelé už změny klimatu také pociťují.

Všechny státy, zejména G20 a další významní znečišťovatelé ovzduší, se podle Guterrese musí zapojit do koalice za nulové emise a posílit své emisní závazky ještě před konferencí COP26 v Glasgow. Například EU se už dříve zavázala snížit emise CO 2 do roku 2030 o 55 procent a v roce 2050 být klimaticky neutrální. Čína chce být klimaticky neutrální v roce 2060.

Nutná je podle Guterrese okamžitá akce v oblasti energetiky. Bez zásadního snížení emisí uhlíku se cíl oteplení do 1,5 stupně Celsia stane rychle nereálným. Do roku 2030 je podle Gutterese nutné čtyřnásobně zvýšit solární a větrné kapacity a třikrát navýšit investice do obnovitelné energie. Jen tak lze udržet trajektorii nulových emisí do poloviny století.

Klimatické dopady se bezesporu zhorší. „Na adaptace v současnosti směřuje pouhých 21 procent klimatických financí. Apeluji znovu na donory a multilaterální rozvojové banky, aby alokovaly nejméně 50 procent všech veřejných klimatických financí do ochrany lidí, zejména žen a zranitelných skupin. Plány na obnovu po pandemii covidu-19 musí zohledňovat cíle Pařížské dohody,“ uvádí Guterres, podle nějž musí být naplněn deset let starý závazek států alokovat každoročně 100 miliard USD na podporu mitigace a adaptace v rozvojových státech.

Klimatická krize podle Guterrese představuje nezměrná finanční rizika pro investiční manažery, držitele akcií a firmy a tato rizika by měla být vyčíslena, přiznána a zmírněna. „Žádám lídry korporátního světa, aby podpořili alespoň minimální zpoplatnění uhlíku na mezinárodním trhu a přizpůsobili svá portfolia cílům Pařížské dohody. Veřejný a soukromý sektor musí pracovat společně na zajištění spravedlivé a rychlé transformace ke globální ekonomice s nulovými emisemi,“ apeluje Guterres.