Andrej Babiš novinářům v Bruselu sdělil něco ze zákulisí čtvrtečního jednání Evropské rady, tedy lídrů členských zemí Evropské unie. Německý kancléř Friedrich Merz na něm podle českého premiéra prohlásil, že nerozumí, proč by jeho země měla přes společný evropský rozpočet nadále posílat velké částky na dotace do chudších regionů EU, tedy i do těch českých. Podobně to vidí řada dalších zemí, které do evropského rozpočtu výrazně víc přispívají, než z něj čerpají. Tedy například Nizozemsko, Švédsko či Dánsko. Podle těchto států je na čase tyto dotace snížit a zacílit peníze na nové priority, jako je věda a výzkum nebo bezpečnost.
Babiš s tím, stejně jako mnohé další země, nesouhlasí. „Je to nepřijatelné,“ zdůraznil poté, co summit lídrů členských států EU v Bruselu neskončil dohodou na podobě budoucího rozpočtu na příštích sedm let. Další pokus budou mít premiéři či prezidenti těsně před Vánoci.
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