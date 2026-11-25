Europoslanci ve středu v rezoluci vyzvali českou vládu, aby nový systém financování České televize a Českého rozhlasu byl v souladu s právem EU, zajistil udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a obsahoval pojistky proti politickým zásahům do jejich práce. Pro rezoluci týkající se změny financování veřejnoprávních médií v ČR hlasovalo 442 z 647 přítomných europoslanců.
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Ti v usnesení také vyzvali českého premiéra Andreje Babiše (ANO), aby plně vyřešil svůj střet zájmů v souladu s unijní legislativou. Podle Evropského parlamentu v České republice hrozí oslabování demokratických kontrolních mechanismů.
Rezoluce se nevyjadřuje k tomu, jakým způsobem mají být veřejnoprávní média financována, ani nevyzývá k ponechání poplatků. Požaduje však, aby „jakákoliv reforma poskytovala dostatečné, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje“ pro plnění úkolů České televize a Českého rozhlasu.
Europoslanci také žádají, aby reforma obsahovala „efektivní pojistky proti politickému zasahování“ do práce médií.
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Europarlament „vyzývá české zákonodárce, aby zajistili, že národní legislativa bude v plném souladu s EMFA (Evropský akt o svobodě médií – pozn. red.) a článkem 2 Smlouvy o Evropské unii“. Právě EMFA členské státy zavazuje k předvídatelnému financování veřejnoprávních médií. Europoslanci také chtějí, aby Evropská komise „aktivně monitorovala legislativní proces v Česku“ a vyhodnocovala, zda jsou zaváděné změny v souladu s legislativou EU.
Evropský parlament v rezoluci „vyzývá českého premiéra, aby plně, ověřitelně a trvale vyřešil svůj střet zájmů“. Babiš tvrdí, že už tak učinil, Evropská komise ale o tom zatím není přesvědčena. Podle přijaté rezoluce nový zákon o státních zaměstnancích, zmírňování národní legislativy ohledně střetů zájmu i střet zájmu samotného Babiše směřují k „systematickému oslabování“ demokratických mechanismů kontroly.
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