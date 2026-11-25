Proč v zemi, která se přehnanou výstavbou dostala před necelými 20 lety do hluboké hospodářské krize, najednou chybí místa k bydlení? Kvůli společenské nespokojenosti s nedostatkem bytů se premiér Pedro Sánchez rozhodl o půl roku urychlit volby, které se tak konají už tuto neděli. Očekává se velmi vyrovnaný výsledek mezi osm let vládnoucími socialisty a jejich opozičními vyzyvateli z konzervativní Lidové strany.
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