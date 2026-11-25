Automobilka Mercedes-Benz Group, které prudce padají prodeje v Číně, nyní sází na Spojené státy. Koncem nynějšího desetiletí by tam chtěla prodávat zhruba 400 tisíc luxusních aut proti necelým 285 tisícům loni, kdy na americkém trhu zaznamenala dvanáctiprocentní pokles. Už letos se v USA rýsuje pozitivní obrat – prodeje za leden až září i díky modelové obměně vzrostly meziročně o 12 procent. Tento pozitivní vývoj ale může brzy narazit.
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