Zatímco na burzách v pátek kolem investic do umělé inteligence panovala skepse, ve vědě se začala šířit zpráva o možném historickém objevu. Matematik Levent Alpöge oznámil, že s pomocí umělé inteligence našel možný důkaz Riemannovy hypotézy, která láme matematikům hlavy už 167 let. Patří mezi sedm takzvaných problémů tisíciletí, které v roce 2000 vybral Clayův matematický ústav. Za vyřešení každého vypsal odměnu milion dolarů.
Celý příběh zároveň ukazuje, jak by umělá inteligence mohla proměnit vědecký výzkum. Pojďme si ho proto dát do souvislostí.
Co se dočtete dál
- Proč je řešení hypotézy tak velký úspěch a jak ji může pochopit i laik.
- Proč je to demonstrace toho, jak radikálně může umělá inteligence urychlit lidské poznání.
- Jaký praktický přesah může mít řešení hypotézy i do světa financí a šifrování.
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