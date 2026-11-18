Pozemní roboti s kulomety útočí na ruské pozice a následně malé skupiny elitních vojáků postupují vpřed pod ochranou dronů a elektronického rušení nepřátelských signálů. Futuristické scény se odehrávaly na jaře a v létě na bojištích východní Ukrajiny, kde kyjevská operace Vivaldi kombinovala vojáky a stroje s novými účinnými způsoby, které přiměly ruské síly k ústupu. Napsala to agentura Reuters.
Protiofenziva skončila minulý měsíc vzácným bojovým úspěchem Ukrajiny. I když nedobyla zpět mnoho území, zmařila část ruského plánu vzít do kleští "pás pevností“ na východě země, který by mohl být pro výsledek války klíčový.
Operace také ukázala, jak je možné s precizním nasazením skvěle vycvičených vojáků a širokou škálou leteckých a pozemních technologií proniknout do "zóny smrti", pásu území zamořeného drony, který se rozprostírá na dvě desítky kilometrů hluboko po obou stranách fronty a který by jakýkoli konvenční postup prodražil extrémními ztrátami.
Ukrajina do operace Vivaldi nasadila dálkově ovládaná pozemní vozidla s velkorážovými kulomety, granátomety nebo výbušninami k útokům na ruské pozice. Jiná čistila minová pole. Přinejmenším v jednom případě upravené kvadroptéry, které jinak slouží jako bombardovací drony, vysadily za nepřátelskými liniemi bojové roboty, což ukrajinská armáda označila za první takový případ ve válce.
Zatímco útočné jednotky postupovaly vpřed, letecké drony se vrhaly dolů, aby zasáhly podzemní kryty, u kterých se považovalo za příliš riskantní, aby do nich nejprve vstoupili lidé. "Ochranná kopule" elektronického rušení zneškodnila nepřátelské drony, uvedl 3. armádní sbor, který operaci provedl.
Operace Vivaldi podle velitelů předvedla, že stále chytřejší integrace dronů a robotů by mohla zmírnit nedostatek vojáků Kyjeva proti mnohem větší ruské armádě. Ke složité operaci však bylo zapotřebí jedné z elitních ukrajinských jednotek a pro část komunikace na bojišti byla využita vojenská verze služby Starlink od Elona Muska.
V konvenčním válčení může rota či prapor disponovat několika desítkami obrněných vozidel a hrstkou velitelských a pozorovacích stanovišť, uvedl brigádní generál Andrij Bileckyj, podle kterého při nekonvenční operaci "se může současně nacházet na zemi i ve vzduchu 1000 bojových prostředků".
Zatímco dříve vojáci cvičili především součinnost s obrněnými vozidly, "nyní rozvíjíme koncept, v němž se pěšák musí pohybovat v bojové sestavě společně s robotickými systémy", řekl velitel 3. sboru Dmytro Rohozjuk.
Ruští představitelé se k protiofenzivě veřejně nevyjádřili, jakkoli tvrdí, že jejich vojska pokračují v postupu podél 1200 kilometrů dlouhé fronty na Ukrajině.
Ruské síly na Ukrajině rovněž efektivně využívají řadu vzdušných i pozemních dronů a prostředky elektronického boje. Konflikt, který trvá už téměř pět let, přinesl novou podobu moderního boje a vyvolal mezi oběma stranami závod ve vývoji nových dronů i obranných protiopatření.
Expert Christopher Tuck z londýnské univerzity King’s College označil operaci Vivaldi za dílčí vítězství. "Ukrajincům se podařilo uštědřit Rusům operačně významnou porážku, když zmařili jeden z jejich klíčových pokusů o obchvat pásma pevností," uvedl. "Šlo však o operaci s pouze lokálním dopadem," dodal.
Kyjev úspěch podpořil promyšlenou mediální kampaní. Šlo o jednu z mála pozitivních zpráv, která prosvětlila chmurnou atmosféru vyčerpávající války.
Přestože protiofenziva osvobodila pouze 277 ze 177.000 kilometrů čtverečních okupovaného ukrajinského území, odrazila ruské pokusy o obklíčení města Slovjansk tím, že dobyla klíčový výběžek na severu, uvádí ukrajinská armáda.
Název operace odkazuje na její čtyři fáze, což je odkaz na Vivaldiho koncerty Čtvero ročních dob. Počáteční fáze zahrnovaly přípravu útoku na výběžek za přísného utajení, přičemž jen málo vyšších velitelů znalo konečné cíle plánu. Mezi tyto rané kroky patřila eliminace ruských vojáků, kteří v malých skupinách pronikli propustnou obranou, aby vytvořili předsunutá postavení.
Drony středního doletu zasáhly ruské zásobovací trasy a velitelská stanoviště desítky kilometrů za frontou, zatímco protivzdušná obrana sestřelovala ruské průzkumné drony, aby Moskvu připravily o přehled o přípravách útoku.
Blíže k bojišti operátoři dronů lovili své ruské protějšky a pomáhali vyčistit oblohu nad ukrajinskými pěšáky. Svou roli sehrály i konvenční triky. Počáteční útok nalákal Rusy k obraně jedné části výběžku, zatímco ostatní jednotky připravovaly hlavní útok jinde. Malé týmy vojáků opatrně překonaly "zónu smrti", než se přeskupily, aby minulý měsíc vytlačily ruské jednotky z výběžku, uvedli účastníci operace a velitelé.
Klíčové bylo udržet dynamiku útoku, aby se zabránilo nepříteli zachytit se v obraně. Ústředním bodem každého kroku operace byla nová velitelská kultura, jejímž cílem bylo prolomit rigidní hierarchii sovětského typu podporou iniciativy v terénu, uvedli účastníci. "Nebyl nikdo, kdo by nařizoval, kolik bojových letů můžeme nalétat,“ řekl velitel roty dronů s volacím znakem Žora.
Ukrajinští velitelé připustili, že by bylo těžké takovou operaci zopakovat.
"To vše vyžaduje jedno elektronické bojiště. Ale i ty nejpokročilejší jednotky, naše i nepřátelské, stojí teprve na začátku této cesty," řekl Bileckyj.
Starshield, což je vojenská verze satelitní komunikační služby Starlink Muskovy společnosti SpaceX, byla použita k řízení mnoha útočných dronů a dalších bezpilotních systémů. Protiofenziva z velké části skončila, než Ukrajina minulý měsíc oznámila, že její používání sítě Starshield náhle postihla omezení.
Omezení a zmatek ohledně toho, kdo tento krok nařídil, nicméně vedly k tomu, že si Kyjev uvědomil potenciální nebezpečí, když spoléhá na tuto službu, pro kterou zatím neexistuje žádná životaschopná alternativa. Navzdory menší útočné síle Ukrajina za protiofenzivy ztratila přibližně sedminu vojáků ve srovnání s Ruskem, tvrdí generál Bileckyj.
Operace Vivaldi podle experta Tucka sice nepředstavovala obrat ve válce, ale ukázala, že Kyjev dokáže zvýšit cenu, kterou by Rusko muselo zaplatit za dobytí klíčových ukrajinských obranných pásem.
Vojenský analytik Rob Lee z amerického střediska Foreign Policy Research Institute uvedl, že operace Vivaldi sice ukázala potenciál koncepce vedení války, s níž přišel 3. armádní sbor, avšak odehrála se v oblasti, která není tak silně prostoupena drony jako jiné úseky fronty. Měsíce bojů podle něj prokázaly, že průlom skrze "zónu smrti" zůstává pro ukrajinskou armádu, která se potýká s nedostatkem vojáků, značně obtížným úkolem.
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