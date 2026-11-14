Americký Federální úřad pro letectví v pátek krátce před 16. hodinou východoamerického času nařídil celostátní zákaz odletů ze všech letišť ve Spojených státech.

Důvodem teprve třetího celoplošné zastavení leteckého provozu byl výpadek telekomunikační infrastruktury. Ten zasáhl všech 22 oblastních středisek řízení letového provozu a přerušil rádiové frekvence pro komunikaci mezi dispečery a piloty.

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Co se dočtete dál

  • Co se v USA stalo a proč se to může opakovat.
  • Jak velké množství letů výpadek zasáhl a co bude následovat.
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