Nemá vysokoškolský diplom ani maturitní vysvědčení. V elektroinstalační firmě svého otce v hornobavorské obci Feldkirchen-Westerham se vyučila rozhlasovou a televizní techničkou. Se státní zkouškou z elektrotechniky se ve firmě Eurocopter podílela na vývoji elektrické palubní sítě pro vrtulníky. Má-li někdo za sebou neobvyklou životní dráhu, pak je to současná předsedkyně Bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová. Jednašedesátiletá členka bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) bude 30. ledna s velmi vysokou pravděpodobností zvolena jako první žena v historii Německa prezidentkou, tedy hlavou státu.
Co se dočtete dál
- Jaká byla politická kariéra Ilse Aignerové.
- Proč bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder „vypálil rybník“ kancléři Merzovi.
- Jaký má budoucí německá prezidentka vztah k Česku.
- jaké je vlastně postavení prezidenta v německém politickém systému.
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