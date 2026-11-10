Rusko nebude souhlasit s příměřím na Ukrajině, aniž by vědělo, co bude poté následovat. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, který chce nejdříve projednat bezpečnost v Evropě a až poté příměří. V Abú Dhabí v úterý za zprostředkování Spojených států začaly dvoudenní rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou o možnostech ukončení války. Tu zahájilo Rusko v únoru 2022 invazí na Ukrajinu, která se od té doby brání.
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Podle Lavrova by bylo moudré nejprve projednat obrysy budoucí bezpečnostní architektury v Evropě a až poté se věnovat otázce příměří. Lavrov už dříve před jednáním v Abú Dhabí prohlásil, že mírové rozhovory nejsou důvodem k zastavení bojů.
Rusko dosud podmiňovalo příměří mimo jiné vydáním celého ukrajinského Donbasu včetně území, které ruské síly nedobyly. Ukrajina územní ústupky odmítá a navrhuje zastavit boje na stávající frontě, což zase nechce Rusko.
Ruská vojska v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina zahájila invazi na Ukrajinu, čímž Moskva rozpoutala největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Ruské síly nyní okupují asi 19 procent ukrajinského území.
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