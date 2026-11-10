Na otázku, jak působí fakt, že se Česko odmítlo podílet na další pomoci Ukrajině, odpovídá velvyslanec jedné členské země Evropské unie v Praze jednoznačně: „Opravdu se nám to nelíbí. Od Andreje Babiše to bereme jako přiznání, že má blíž k Viktoru Orbánovi než ke zbytku EU,“ řekl diplomat mimo záznam na dotaz HN. Narážel na skutečnost, že se Babiš loni v prosinci jménem Česka odmítl připojit k půjčce, kterou země EU poskytly Ukrajině. A že v říjnu zopakoval, že se nepřidá ani k dalšímu, právě připravovanému úvěru.
Německý kancléř Friedrich Merz nyní tuto nevoli vyjádřil otevřeně. Pohrozil, že pokud se na pomoci Ukrajině nebudou podílet všechny země unie, zablokuje přijetí nového společného evropského rozpočtu. Z něj státy jako Česko získávají mnohem víc peněz, než do něj odvádějí.
Vedle Česka se za půjčku Ukrajině odmítli zaručit ještě Maďaři a Slováci. A nová bulharská vláda nyní oznámila stejný přístup.
Co se dočtete dál
- V čem může kancléř Merz na Česko skrz evropský rozpočet skutečně tvrdě zatlačit.
- Proč ale jeho hrozba zablokováním přijetí nového rozpočtu vůbec není věrohodná.
- Jaké konkrétní povinnosti by pro Česko z případné nové pomoci Ukrajině plynuly.
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