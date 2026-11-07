Nejméně pět mrtvých a 15 raněných si dnes vyžádala střelba v centru Krakova. Policisté postřelili předpokládaného pachatele a nyní jej převážejí do nemocnic. Podle české diplomacie nejsou informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.
Hasiči podle zpravodajské televize TVN 24 zprvu potvrdili dvě oběti a deset raněných. Policie později uvedla, že zasahuje na největším krakovském náměstí, zvaném Rynek Główny, kam okolo 15. hodiny vjel muž v autě, ze kterého začal střílet po náhodných kolemjdoucích. „Pachatel byl zadržen. Jsou ranění, včetně policistů,“ dodala. Podle pozdějších zpráv jsou zranění celkem tři policisté.
Podle záběrů, které se začaly objevovat na sociálních sítích, měl útočník v kufru auta několik zbraní. Mezi nimi útočnou pušku, zřejmě amerického typu M4.
Na místě zasahují policisté a záchranáři, je tu i několik sanitek a policejních aut, přistál tu také vrtulník letecké záchranné služby, vylíčila TVN 24. Premiér Donald Tusk napsal na X, že policie vyšetřuje okolnosti incidentu.
„Jsem průběžně informován ministrem vnitra o situaci v Krakově po tragické střelbě. Policie vyšetřuje pozadí a všechny okolnosti atentátu,“ napsal Tusk.
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Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí vypálil 20-30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí. Podle portálu se údajně střílelo také na jiném místě v Krakově, na křižovatce ulic Stradomská a Dietla, kde podle svědků je také několik raněných, není však jasné, zda oba incidenty spolu souvisejí.
Městský dopravní podnik podle listu Gazeta Wyborcza oznámil, že terčem střelby se stala i tramvaj na lince číslo jedna, po které střílel střelec z auta. Kulka rozbila sklo v kabině řidiče, z informace ale podle deníku vyplývá, že nikdo z cestujících, ani řidič nebyl zraněn.
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