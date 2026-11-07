Ve Spojených státech dál pokračuje sčítání výsledků parlamentních voleb, které obmění celou Sněmovnu reprezentantů a třetinu Senátu. A postup posledních dnů dál zvýrazňuje převahu demokratů – podle propočtů amerických médií budou mít skoro o sto poslaneckých křesel víc a ve stočlenném Senátu by reálně mohli mít až 56 míst.
Košatý slovník amerických politických komentátorů takové převaze říká Blue wave, tedy modrá vlna. V technických analýzách přitom často zaniká podstatná věc, která ji vysvětluje: velká část Američanů má plné zuby nejen Donalda Trumpa, ale i nastavení americké ekonomiky.
Demokraté jim tentokrát nabídli přitažlivou alternativu, která velmi pravděpodobně ovlivní i výběr kandidátů pro prezidentskou volbu za dva roky.
A to je možná důležitější zpráva než samotná úprava mocenské mapy, kde reálná moc stále zůstává v rukou Trumpa.
Nejlíp to asi vystihuje Texas. Ještě před hlavním volebním dnem byla volební účast přes 40 procent. Poštu a takzvané brzké hlasování volili hlavně sympatizanti demokratů, chtěli tím ztížit možnou manipulaci výsledky. „Nálada ve škole je teď taková, že se lidi jeden druhého ptají místo pozdravu – už jsi byl volit?“ řekla v jedné z reportáží demokratům blízké televize MS Now černošská studentka z Texasu těsně před hlavním volebním dnem.
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