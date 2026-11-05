Ve Francii vyšlo v rámci celostátní stávky svolané odbory do ulic zhruba 1,6 milionu lidí, z toho 350 000 v Paříži, uvedla ve čtvrtek odborová organizace CGT. Francouzské ministerstvo vnitra dříve odhadlo účast na více než 600 000 demonstrujících, napsal deník Le Monde.
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Lidé demonstrovali proti rostoucím životním nákladům, vyjadřovali podporu studentskému protestnímu hnutí, ale řada z nich se také silně vyhranila vůči krajní pravici. Manifestace, které navazují na studentské protesty, tak podle francouzského deníku mohou nabrat zcela nový rozměr.
Úřady v obavách z opakování říjnových násilností vyslaly do terénu 70 000 policistů a četníků, zasahovat musely pořádkové síly zatím v Paříži, Lyonu a Nantes. Demonstrace byly však podle médií v porovnání s předchozími nepokoji vcelku poklidné.
Odhadovaný počet demonstrantů je podle ministerstva zatím předběžný. Odborový svaz zatím odhadl, že se čtvrtečních protestů účastnilo 1 573 000 lidí. Nejvíce se jich shromáždilo kromě francouzské metropole také v Marseille, Bordeaux, Lille a Toulouse. Jedné z největších studentských demonstrací se 17. října účastnilo mezi 550 000 až 800 000 lidí, připomněl Le Monde.
Podle serveru France Info bylo náměstí Republiky v Paříži ještě po páté hodině odpolední zcela zaplněné lidmi. Shromáždění se však neobešlo bez násilí, podotkl Le Monde s tím, že při policejním zásahu bylo zraněno několik lidí.
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Demonstranti vyšli do ulic s transparenty hlásajícími „Moje podprsenka mi poskytuje větší podporu než stát“, nebo „Texas je demokratický. Všechno je možné,“ který odkazoval na výsledky úterních amerických voleb do Kongresu.
Podle Le Monde bylo jedním z důležitých témat dnešních demonstrací odmítnutí extrémní pravice. Dvaatřicetiletá Sarah na otázku, proč přišla, odpověděla slovy: „Protože rasismus sílí a protože je motivující vidět všechny ty lidi, jak vycházejí do ulic za stejnou věc. Říkáme si, že ještě není vše ztraceno.“
Protesty pokračovaly také na středních školách, více než tisícovka jich je v souvislosti s odborářskou stávkou uzavřena, dalších 81 blokují studenti, napsala agentura AFP. Omezen je podle ministerstva školství i provoz třetiny ze 184 vysokých škol. Zavřena je mimo jiné Eiffelova věž a část muzea Louvre.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal na příští pondělí schůzku mezi odbory a zaměstnavateli, aby „našel odpovědi na otázky týkající se kupní síly a mezd“.
Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, ve Francii vypukly v polovině září. Připojily se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami. Po několika víkendech provázených masovými demonstracemi vyzvala na dnešek ke stávkám vlivná odborová organizace CGT. Obviňuje vládu, že nebere v potaz její požadavky související s dopadem zdražování na životní úroveň Francouzů.
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