Mark Kelton velel 2. května 2011 v Pákistánu operaci, při níž byl zabit Usáma bin Ládin. Podílel se na jeho vypátrání na zcela nepravděpodobném místě: v městské usedlosti necelou míli od budovy pákistánské vojenské akademie. Poté byl tři a půl roku šéfem kontrašpionáže celé CIA.

První štaci coby důstojník Ústřední zpravodajské služby si ale odsloužil v Československu. V letech 1984 až 1986 působil v Praze, oficiálně jako třetí tajemník zdejší americké ambasády.

Do českého hlavního města nyní přijel na konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů, jejímž tématem je činnost zpravodajských služeb ve 20. století. Někdejší přední činitel CIA, v níž sloužil 34 let, zde bude mluvit o své pražské zkušenosti. „V Praze jsme tehdy za CIA byli jenom dva. Mě moje úkoly občas přiměly jezdit po celém Československu, což se StB samozřejmě vůbec nelíbilo,“ vypráví Mark Kelton v rozhovoru pro HN v pražském Lichtenštejnském paláci, kde konference v těchto dnech probíhá.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.