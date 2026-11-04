Mark Kelton velel 2. května 2011 v Pákistánu operaci, při níž byl zabit Usáma bin Ládin. Podílel se na jeho vypátrání na zcela nepravděpodobném místě: v městské usedlosti necelou míli od budovy pákistánské vojenské akademie. Poté byl tři a půl roku šéfem kontrašpionáže celé CIA.
První štaci coby důstojník Ústřední zpravodajské služby si ale odsloužil v Československu. V letech 1984 až 1986 působil v Praze, oficiálně jako třetí tajemník zdejší americké ambasády.
Do českého hlavního města nyní přijel na konferenci Ústavu pro studium totalitních režimů, jejímž tématem je činnost zpravodajských služeb ve 20. století. Někdejší přední činitel CIA, v níž sloužil 34 let, zde bude mluvit o své pražské zkušenosti. „V Praze jsme tehdy za CIA byli jenom dva. Mě moje úkoly občas přiměly jezdit po celém Československu, což se StB samozřejmě vůbec nelíbilo,“ vypráví Mark Kelton v rozhovoru pro HN v pražském Lichtenštejnském paláci, kde konference v těchto dnech probíhá.
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