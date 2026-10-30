Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Uvedla to na svém webu.
IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem.
Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo. Teoreticky by mohl dorazit i jeden z nejhlasitějších podporovatelů diktátora Vladimira Putina a jeho války proti Ukrajině, útočník týmu Washington Capitals Alexandr Ovečkin.
IIHF musí zařadit rovněž ruské juniory do MS dvacítek, které se na přelomu roku bude hrát v Kanadě. Oba turnaje jsou přitom už rozlosované.
Ruské hokejistky by také měly v lednu přijet na mistrovství světa kategorie do 18 let, které se uskuteční v Ostravě-Porubě. U žen se ruský návrat týká příštího MS 2027, nejbližší šampionát začne v Dánsku za týden.
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„Ačkoliv IIHF respektuje autoritu CAS a bude se jeho verdiktem řídit, tento výsledek nijak nerozptyluje obavy, které byly základem jejích rozhodnutí. Toto rozhodnutí má rovněž závažné praktické dopady na soutěže, jejichž příprava je již ve velmi pokročilé fázi,“ uvedla federace.
Před organizačními výbory MS tak nyní stojí nelehké úkoly, zdůraznila IIHF. „Zahrnují mimo jiné přehodnocení formátů soutěží, harmonogramů, logistiky cestování a ubytování či bezpečnostních opatření. Rozhodnutí CAS nebere v úvahu praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě,“ dodala hokejová federace.
CAS v krátkém prohlášení napsal, že své bezpečnostní obavy nepodpořila IIHF dostatečnými důkazy. Rozhodnutí arbitráže se přitom nezabývalo otázkami, zda budou ruské týmy hrát s národními symboly, nebo jako neutrální.
Německý hokejový svaz, pořadatel mužského MS 2027, reagoval na verdikt arbitráže se značnou nelibostí. „Přijetí Ruska má pro nás jako hostitele značné bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky. Nyní společně s IIHF vyhodnocujeme toto rozhodnutí a budeme informovat o dalších krocích,“ uvedl předseda představenstva svazu Frank H. Lutz.
V červenci zrušil téměř po třech letech suspendaci Ruska Mezinárodní olympijský výbor. Ruští sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles, a to i v kolektivních sportech. Některé světové federace nicméně na jejich vyřazení trvají, v jiných případech zase mají ruští sportovci potíže se získáním vstupních víz.
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