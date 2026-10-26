Ulice polepené plakáty, demonstrace, urážlivé billboardy. Výkřiky, strkanice. Izrael čekají v úterý přelomové volby, které rozhodnou o dalším směřování židovského státu. Bude staronová radikálně pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua pokračovat v omezování justice i demokracie? Nebo zvítězí umírněnější opozice v čele s hlavním Netanjahuovým vyzývatelem, někdejším šéfem armády Gadim Eisenkotem?

HN přinášejí odpovědi na pět základních otázek souvisejících s hlasováním.

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Co se dočtete dál

  • Kdo vyzval na souboj premiéra Netanjahua
  • Kam se přikloní ultraortodoxní strany
  • Co slíbila opozice voličům
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