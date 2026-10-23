Trojstranné jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny se bude konat v první polovině listopadu v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Novinářům to v pátek řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura TASS. Podle něj má být jednání zasvěceno tématu bezpečnosti po uzavření míru. Uvedl, že bezpečnost je důležitým faktorem jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu.
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Peskov rovněž konstatoval, že není možné diskutovat o bezpečnosti Evropy v její nepřítomnosti. Podle něj se však úvodní vyjednávání uskuteční v dříve avizovaném třístranném formátu, tedy prozatím bez evropských zástupců. Nevyloučil však, že by se starý kontinent mohl účastnit budoucích jednání.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022. Třístranné jednání Ruska, USA a Ukrajiny navrhl šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi americký vyjednavač Steve Witkoff při jejich středeční schůzce v Petrohradě. Witkoff do Ruska odcestoval z Norska, kde nejprve o věci hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli Evropy.
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