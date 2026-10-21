Evropané nyní řeší především to, jestli uvalit vysoká cla na dovozy z Číny kvůli její nekalé konkurenci. To ale zdaleka není ten hlavní evropský problém, tvrdí Oleg Itskhoki, který patří k nejrespektovanějším světovým ekonomům. „Hlavním problémem Evropy zůstává nedostatek růstu způsobený vysokými daněmi, drahou pracovní silou a silně regulovanými ekonomikami, které postrádají inovace,“ říká v rozhovoru pro HN profesor z Harvardovy univerzity. Upozorňuje zároveň, že lepší regulace zdaleka není jen o škrtání předpisů.

Je pravda, že volný obchod a globalizace jsou na ústupu? A co aktuální situace znamená pro evropskou ekonomiku, která je velmi otevřená?

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Co se dočtete dál

  • Jaké země se mohou stát tahounem růstu v EU a jaká je v tom role střední Evropy.
  • Jaké předpisy je v Evropě nutné proškrtat a co je naopak nutné dobudovat, aby EU přestala ekonomicky ztrácet.
  • Proč nemá cenu chránit evropské automobilky proti čínské konkurenci.
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