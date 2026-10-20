Americké ministerstvo obrany zpožďuje dodávky střel pořizovaných přes program PURL, řekl v pondělí podle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tento program umožňuje prodej munice a zbraní vyrobených ve Spojených státech evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytují Ukrajině. Washington se zatím k tomuto prohlášení nevyjádřil. Ukrajinští a američtí vyjednávači by se podle Zelenského mohli sejít v nadcházejících dnech v Norsku.
Zelenskyj při setkání s delegací z amerického Kongresu poznamenal, že rozhodnutí o zpožděných dodávkách zbraní ze strany USA a omezení sdílení zpravodajských informací, „se mezi přáteli těžko vysvětluje“. Rovněž řekl, že ruský prezident Vladimir Putin válku ukončit nechce.
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Podle tří informovaných zdrojů agentury Reuters tento týden do Norska na jednání o ukončení války na Ukrajině odcestuje zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a zmocněnec Steve Witkoff, podle dvou z těchto zdrojů se očekává účast Zelenského. Všechny zdroje ovšem shodně uvedly, že se plány mohou ještě změnit.
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Ukrajinský prezident o několik hodin dříve na sociální síti X bez podrobností napsal, že dochází ke zpoždění některých životně důležitých dodávek na úrovni amerického ministerstva obrany. Zároveň uvedl, že existují politické dohody, které nebyly na pracovní úrovni realizovány a že ukrajinští činitelé dostali úkoly týkající se jednání s partnery Kyjeva, kteří by mohli rychle pomoci posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi, přičemž jí mimo jiné dodávkami vojenského vybavení pomáhají některé západní země. Americké zbraně v současné době získává skrze program PURL.
Server The Kyiv Independent s odvoláním na nejmenované ukrajinské představitele napsal, že americký ministr obrany Pete Hegseth dosud neschválil předání významné zásilky střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina potřebuje ke zneškodňování ruských balistických střel. Podle jednoho z činitelů za americké střely už spojenci Ukrajiny zaplatili. V Kyjevě to podle webu vyvolává podezření, že Washington zbraně zadržuje záměrně, aby na Ukrajinu vyvinul nátlak. Pentagon na žádost webu o komentář nereagoval a jeden z amerických představitelů tvrzení Kyjeva označil za nepravdivé.
Ohledně vyjednávání o možném ukončení rusko-ukrajinské války prezident už o víkendu podle Reuters novinářům sdělil, že ukrajinští a američtí vyjednávači by se znovu mohli sejít tento týden.
Ukrajinská delegace jednala s Američany zhruba před týdnem v Miami, ale hovory podle médií skončily předčasně kvůli tomu, že Trump tehdy oznámil dohodu se svým ruským protějškem Putinem o nákupu ruské nafty. Dohoda podle západních médií šokovala jak Ukrajince, tak Evropany.
V poslední době se znovu zvýšilo napětí mezi Trumpem a Zelenským.
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