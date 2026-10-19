Pařížské úřady vyhlásily na dnešní noc zákaz vycházení v některých částech francouzského hlavního města, informovala televizní stanice BFM. Platit podle ní má od 22:00 do úterních 6:00 a vztahovat se má na ulice v okolí nákupního centra Les Halles a na náměstí Republiky v centru. Informaci následně potvrdila i agentura AFP s odvoláním na policejní prefekturu, rozchází se nicméně v době trvání zákazu. Úřady tak reagují na víkendové násilnosti a rabování v některých pařížských čtvrtích.
Pařížský policejní prefekt Patrick Faure vydal několik nařízení, jimiž zakázal demonstrace od dnešních 20:00 do úterních 6:00 v některých čtvrtích hlavního města a zároveň zavedl úplný zákaz vycházení v omezenějších oblastech od 23:00, uvedla podle AFP pařížská prefektura.
Zákaz vycházení „přísně zakazuje veškerý pobyt“ v oblastech náměstí Republiky (Place de la République) a okolí Les Halles v centru Paříže, uvedla prefektura. V Les Halles stávala v minulosti hlavní pařížská tržnice (Les Halles de Paris), nyní je tam rozsáhlé obchodní centrum. „V zájmu bezpečnosti všech jsou tato opatření nezbytná k obnovení veřejného pořádku, který vážně narušila menšina pachatelů,“ zdůraznila prefektura.
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