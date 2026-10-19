Svolává třístranný summit velmocí o Ukrajině, na který zve lídry Číny a USA. Ústy svého mluvčího kritizuje ukrajinského předáka Volodymyra Zelenského jako překážku míru. Podle médií dokonce přemisťuje vojenskou techniku směrem k hranicím NATO. Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi narostla křídla poté, co jeho americký protějšek Donald Trump učinil zkraje října překvapivý obrat a začal všestranně podporovat Moskvu.
Kremlin says a Putin-Trump-Xi meeting at next month’s APEC summit in China is possible but not yet agreed, as Ukraine warns such talks would encourage Russia to continue the war https://t.co/vkOQaWOfnn— TRT World (@trtworld) October 19, 2026
„Fakt, že Zelenskyj nechce přijmout odpovědnost a odmítá se zapojit do mírového procesu, je zřejmý,“ uvedl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov před novináři. „V tomto bodě se naprosto ztotožňujeme s názorem prezidenta Trumpa,“ dodal v pátek (16. října) uctivě. Není náhoda, že se postoje americké a ruské administrativy kopírují. Jistě týden předtím začaly Washington a Moskva v tlaku proti Ukrajině spolupracovat. A nejde jen o kritiku kyjevského předáka.
Co se dočtete dál
- Kam Rusko také přemísťuje novou vojenskou techniku.
- Jakými kroky Trump podpořil Rusko.
- Kdy a kde chce Putin novou „jaltskou“ konferenci o Ukrajině.
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