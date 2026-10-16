Německo a Francie spolu už delší dobu vyjednávaly o možnosti domluvit velký kompromis v aktuálních tématech zemí Evropské unie. A jak oznámili představitelé obou zemí, kompromis se nakonec povedl. Do velké míry se přitom týká dalšího zmírnění faktického zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem. V tomto bodě společný postoj Berlína a Paříže odpovídá tomu, co prosazuje i Česko.
Pokud návrhy Němců a Francouzů podpoří i další země EU, bude to znamenat, že se v unii bude moci i nadále prodávat výrazně větší množství aut na benzin a naftu, než se dosud předpokládalo. Shoda je přitom velmi pravděpodobná, protože něco takového podporuje řada dalších států EU. Německo-francouzská dohoda zatím není definitivně finalizovaná, ale k tomu by mělo dojít v nejbližší době.
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- Jak velký podíl budou moci mít auta na benzin a naftu i po roce 2035.
- Němci a Francouzi chtějí výrazně změkčit dosavadní pravidla pro spalováky: jak?
- Co Česko říká na další body návrhu, které jdou hlavně proti Číně.
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