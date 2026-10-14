Šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel přiletěl podle dvou zdrojů stanice MS NOW do Ruska. FBI to nekomentoval a agentura Reuters napsala, že se jí informaci zatím nepodařilo ověřit.
Reportér MS NOW uvedl, že požádal FBI o komentář, ale dosud neobdržel odpověď. „Nevíme, co Kash Patel dělá v Rusku,“ uvedl reportér s tím, že to nevědí ani zdroje stanice. Dodal, že média dříve informovala o chystané dvoudenní Patelově návštěvě Ruska, která měla zahrnovat jednání v Moskvě a v Petrohradě a při níž měla Patela hostit ruská Federální bezpečnostní služba (FSB), tedy kontrarozvědka.
V souvislosti s Ruskem provází Patela kontroverze, které sahají až do prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Patel se například pokusil zpochybnit vyšetřování toho, zda se Trumpova prezidentská kampaň v roce 2016 spolčila s Moskvou s cílem pomoci Trumpovi vyhrát volby. Patel vyšetřování FBI označil za politicky motivované.
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Ruská média zatím o věci píší také jen s odvoláním na stanici MS NOW. Mluvčí Kremlu ve středu případnou Patelovu cestu do Ruska před novináři komentovat nechtěl.
Robert Mueller byl v roce 2013 posledním ředitelem FBI o kterém se ví, že Rusko navštívil. Mueller byl později jmenován zvláštním vyšetřovatelem s úkolem prověřit vazby mezi Trumpovou prezidentskou kampaní z roku 2016 a Ruskem i širší snahy Kremlu o ovlivňování amerických voleb. Představitelé amerických zpravodajských služeb dospěli k závěru, že Moskva vyvíjela snahy vyvolat rozkol a zasahovat do amerických voleb. Kreml rovněž čelí podezření ze závažného narušování kybernetické bezpečnosti amerických vládních agentur a společností v soukromém sektoru. Mueller zemřel letos v březnu a Trump pak na své sociální síti napsal, že je „rád, že je mrtvý“.
Bílý dům se k nynější údajné Patelově návštěvě Ruska nevyjádřil. Trump přitom minulý pátek překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty do zahraničí a že tyto dodávky budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku.
Trumpovo oznámení ovšem vyvolalo kritiku opozičních demokratů i řady představitelů členských států EU a NATO, které roky podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu kritizoval jako projev slabosti a finanční pomoc agresorovi. Trump se poté nechal slyšet, že by si Ukrajinci měli zvolit novou hlavu státu.
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