Zná to asi každý, kdo má sedavou práci. Záda ho konečně přestala bolet, jenže radost nevydrží dlouho. Stačí další pracovní týden a známé potíže jsou zpátky. Hledání způsobu, jak návratu bolesti předejít, přitom nemusí začínat drahým vybavením ani složitým tréninkem. Australští výzkumníci otestovali dostupný postup na stovkách lidí, které sledovali několik let.
Co se dočtete dál
- Jaký postup pomohl lidem oddálit návrat bolesti zad.
- Jak začít, aby snaha o prevenci nepřinesla další potíže.
- Komu mohou výsledky pomoci a co z nich naopak vyvozovat nelze.
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