Zná to asi každý, kdo má sedavou práci. Záda ho konečně přestala bolet, jenže radost nevydrží dlouho. Stačí další pracovní týden a známé potíže jsou zpátky. Hledání způsobu, jak návratu bolesti předejít, přitom nemusí začínat drahým vybavením ani složitým tréninkem. Australští výzkumníci otestovali dostupný postup na stovkách lidí, které sledovali několik let.

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Co se dočtete dál

  • Jaký postup pomohl lidem oddálit návrat bolesti zad.
  • Jak začít, aby snaha o prevenci nepřinesla další potíže.
  • Komu mohou výsledky pomoci a co z nich naopak vyvozovat nelze.
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