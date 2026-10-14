Metan sice v atmosféře zůstává výrazně kratší dobu než oxid uhličitý, zato způsobuje mnohem závažnější oteplování klimatu. Státy Evropské unie proto před časem schválily opatření, které mělo zabránit únikům metanu při těžbě zemního plynu či ropy. Jde o zákaz dosavadní celkem běžné praxe, kdy se unikající metan pálil, místo aby byl zachycován. Pálení však uvolňuje velké množství emisí. Pro producenty fosilních paliv na území unie platí tato přísnější pravidla už nyní. Dovozci je měli začít plnit od začátku příštího roku.

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Co se dočtete dál

  • Co rozhodlo o tom, že Česko se svým požadavkem uspělo.
  • Jak konkrétně vypadá změna, díky níž nehrozí další zdražení pohonných hmot.
  • Jak velkou podporu v EU Česko získalo.
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