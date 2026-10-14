Útoky jemenských povstalců Húsíů si v noci na středu vyžádaly čtyři zraněné v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Zasažena byla také budova patřící státní ropné společnosti Saudi Aramco, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.
Čtyři lidé byli v Rijádu zraněni poté, co na zem dopadly trosky dvou raket Húsíů, které byly zachyceny a zničeny, uvedla saúdskoarabská civilní obrana. Padající trosky mírně také poškodily 15 domů v hlavním městě. Podle mluvčího civilní obrany utrpěly zranění dvě ženy, muž a dítě.
Saúdskoarabské ministerstvo energetiky kromě toho oznámilo, že administrativní budova společnosti Saudi Aramco v Dahránu se stala terčem útoku, který způsobil menší požár. Nikdo nebyl zraněn.
Zdroj z firmy už dříve agentuře Reuters řekl, že na areál ústředí firmy dopadla balistická střela. Zasažena byla podle něj jedna z kancelářských budov a tři nejvyšší patra byla poškozena. V areálu se nachází mimo jiné operační centrum Aramca.
Húsíové už týden útočí balistickými střelami a drony na klíčové saúdskoarabské cíle v odvetě za podporu, kterou Rijád poskytuje vládním silám ve válce v Jemenu. Mezinárodní letiště v Rijádu se stalo terčem čtyř takovýchto útoků, při jednom z nich v sobotu zahynulo 13 lidí.
Osamocení Saúdští Arabové volají o pomoc. Amerika je zklamala, ostatní spojenci zřejmě váhají
V úterý pohrozili Húsíové „tvrdou a bolestivou“ odvetou za údery Rijádem vedené koalice na jemenské hlavní město Saná. Mluvčí povstalců Jahjá Sárí uvedl, že mezi možnými cíli je ústředí Saudi Aramco v Dahránu a ropná rafinerie v Rijádu.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíi vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit