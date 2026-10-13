Vykreslovat umělou inteligenci jako největší hrozbu lidstva se v poslední době stalo módou, ba přímo povinností intelektuálů i majitelů velkých technologických firem. Jedním z nejhlasitějších skeptiků je už nějakou dobu izraelský, světově proslulý historik a filozof Yuval Noah Harari, jehož knihy jsou bestsellery včetně té poslední, Nexus: Stručná historie informačních sítí od doby kamenné po AI.

Harari, který byl v úterý hlavním hostem posledního dne třicátého ročníku konference Forum 2000, předpovídá, že umělá inteligence bude poměrně rychle chytřejší než člověk.

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