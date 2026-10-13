Americký ministr obchodu Gary Locke jednou v Pekingu něco zapomněl ve svém hotelovém apartmá, a proto se do něj nečekaně vrátil. „Jakmile otevřel dveře, spatřil dva džentlmeny v saku, jak se mu důkladně probírají v papírech na stole,“ vzpomíná v pamětech prezident Barack Obama, ministrův tehdejší nadřízený. Vyjednávání s Čínou prostě mají svá specifika.
Jménem zemí Evropské unie nyní do Pekingu jezdí o obchodních vztazích vyjednávat slovenský eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič. „Pro Čínu samozřejmě máme speciální pravidla,“ odpovídá na otázku, jestli si s sebou kvůli hrozbě odposlechů vůbec bere třeba svůj mobilní telefon.
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- Proč jde ale jen o první krok a co musí podle požadavků EU následovat.
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