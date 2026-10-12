Zmatek na letištích, nedostatek raket do systémů protiletadlové obrany, ekonomické trable. Saúdská Arábie se ocitla pod tlakem jemenských Húsíů, kteří jí útoky na letiště a infrastrukturu ničí sebevědomí i prosperitu. Korunní princ a faktický vládce země Muhammad bin Salmán se prý nyní v obavě z atentátu pohybuje jen mezi pečlivě střeženými paláci a bunkry.

„Opakujeme naše varování všem leteckým společnostem, jejich zaměstnancům, stejně jako cestujícím ze všech zemí světa. Využívat saúdskoarabská letiště je nyní riskantní. Výjimku tvoří vzdušný prostor posvátných měst Mekka a Medína,“ napsal v neděli na síti X vojenský mluvčí jemenských rebelů Jahjá Sárí s tím, že jeho hnutí „myslí tuto výstrahu vážně“.

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Co se dočtete dál

  • Proč blokádu vzdušného prostoru pocítí poutníci do Mekky.
  • Kdo podporuje jemenské rebely.
  • Proč Saúdští Arabové nemají dost raket do protiletecké obrany.
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