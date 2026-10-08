Skupiny maskovaných útočníků se v posledních dnech několikrát snažily narušit lotyšskou hranici z Běloruska. Poškodily kamery a další senzory na hraničním plotě, která brání nelegální migraci. Lotyši, kteří minulou sobotu vyjádřili v parlamentních volbách masivní podporu prozápadnímu a proukrajinskému premiérovi Andrisi Kulbergsovi, to považují za vážnou provokaci.

Na Pobaltí jsou upřené oči mnoha analytiků NATO, kteří předpokládají, že Rusko se tady pokusí přitvrdit v provokacích v rámci své hybridní války. A pobaltské státy dávají všemožně najevo, že žádní „zelení mužíci“ hranici nepřekročí a nevyprovokují větší akci.

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Co se dočtete dál

  • Co se děje v Bělorusku.
  • Proč je Kaliningrad slabý.
  • V jaké úrovni Rusko drží své provokace a proč.
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