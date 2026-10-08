Bylo už po půlnoci v listopadu roku 2014, ale konverzace v luxusním hotelu v australském městě Brisbane ještě pokračovala. Do hotelového apartmá ruského prezidenta Vladimira Putina přišla německá kancléřka Angela Merkelová a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. S Putinem řešili Ukrajinu. Juncker posléze zamířil na toaletu. Použijte toaletní papír ležící na skříňce po levé straně, prohodil k němu ruský prezident. A vysvětlil, že jde o balení, které si s sebou přivezl přímo z Kremlu – aby nemohl být otráven. „Tohle je pětihvězdičkový hotel a vy si myslíte, že máte v Kremlu lepší toaletní papír?“ usmál se Juncker. Jenže hned pochopil, že Putin nežertuje.

Šéf Evropské komise na příhodu brzy zapomněl. Jenže s tím, jak se na Ukrajině stupňovala ruská agresivita, se paranoidní rysy Putinovy osobnosti staly předmětem úvah v nejvyšších politických kruzích. Junckerův šéf kabinetu, velmi vlivný Martin Selmayr, si v této souvislosti rozpomněl i na to, čím Putin vykonává intimní hygienickou potřebu. „Zeptal jsem se na to šéfa protokolu jedné členské země Evropské unie a ten mi potvrdil, že Putin vždy cestuje s vlastním toaletním papírem,“ vzpomíná Selmayr.

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