Německá policie v úterý ráno zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, píše agentura DPA a další německá média. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka Manfreda D.
Veřejnoprávní rozhlasové stanice i list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Manfred D. je podezřelý, že nejméně do roku 2022 Hanningovi za úplatu dodával přísně utajované informace. Hanning údajně minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle médií nešlo o Rusko.
Manfred D. byl vedoucím Hanningovy kanceláře a pro BND pracoval až do letošního jara. Hanning BND vedl v letech 1998 až 2005, v dalších letech působil na vysoké pozici na ministerstvu vnitra.
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