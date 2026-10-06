Drony zasáhly dvě lodě v ekonomické zóně Bulharska, uvedla v úterý podle agentury Reuters kancelář prezidentky Ilijany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila, druhou zachvátil požár.
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Útok v bulharské ekonomické zóně následuje den poté, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehů Rumunska. Dva lidé přišli o život. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď převážela kukuřici a napadly ji dva ruské bezpilotní letouny.
Úterní incident je prvním svého druhu, při němž byly napadeny lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska, uvedla agentura BGNES. Terčem se podle ní stala loď Alfa Watan plující pod vlajkou Toga a plavidlo Able plující pod vlajkou Palau.
Alfa Watan utrpěla při útoku zásadní poškození a potopila se východně od bulharského přístavu Bjala. O osudu posádky ani o případných přeživších zatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace. Loď Able zachvátil po útoku požár, v jehož důsledku muselo plavidlo opustit všech 18 členů posádky. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt.
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Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele, a poškodit tak jeho ekonomiku. Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz, napsala dříve agentura AFP.
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