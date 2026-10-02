Evropa jen pomalu dobíhá ostatní hráče ve vesmíru, zejména v citlivé oblasti získávání vojensky využitelných dat. Polská firma Eycore nyní udělala krok, který může její snahu zrychlit: vyvinula a na oběžnou dráhu poslala a ověřila vlastní SAR radar, který dokáže vytvářet zobrazení povrchu Země i v noci, přes oblačnost, déšť nebo kouř.
Po polsko-finské společnosti Iceye je to teprve druhá soukromá evropská firma, které se povedlo vyslat vlastní SAR radar na vlastní družici a získat z něj data, která Eycore představila na zářijovém veletrhu obranných firem MSPO v polských Kielcích.
Co se dočtete dál
- Z čeho vznikla polská technologie.
- K čemu slouží SAR radar.
- Proč je důležité mít vlastní družice i rakety.
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