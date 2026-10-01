Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva byl v dobách geopolitické vypočitatelnosti před nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu jedním z nejvýraznějších pacifistů světa. Když však počátkem srpna nastartoval v Sao Paulu kampaň za zisk svého čtvrtého mandátu, prohlásil s odkazem na lednový útok USA na Venezuelu: „Potřebujeme investovat do obrany. Chci být připraven, aby nikdo nemohl podniknout do naší země invazi a unést prezidenta, jako už to udělali.“

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