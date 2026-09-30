Ve středu 30. září v 15 hodin odstartuje série veřejných debat, které jsou součástí grantu Evropské komise pro ČTK s názvem Fondy EU: aktuality, fakta a příběhy z regionů. Jde o seriál mediálních aktivit, které potrvají do konce srpna 2027 a mají za cíl mapovat využívání evropských dotací v České republice.
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Zářijová diskuse v PressCentru ČTK naváže tam, kde skončila předešlá akce s názvem Veřejná debata o evropských fondech. Tedy v Praze, kde se v srpnu konala v ČTK rozprava o víceletém finančním rámci EU 2028–2034 poté, co jeho obrysy představila v červenci Evropská komise. Pro připomenutí ZDE.
Realizační tým aktuálního projektu považuje tento diskuzní start za logický ze dvou důvodů: za prvé jde o časovou kontinuitu – a za druhé se bude probírat téma, které byl nastíněno loni a nyní vstupuje do vyjednávací fáze na evropské úrovni.
Pozvání k osobní účasti přijali:
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Petr Zahradník, ekonom a analytik, BeePartner
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Klára Kracíková, ředitelka Odboru strategického rámce fondů EU, MMR
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Petr Musil, člen Národní rozpočtové rady
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Miroslav Žbánek, předseda Spolku obcí MOA.
Online se připojí:
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Danuše Nerudová, zpravodajka pro vlastní zdroje EU, rozpočtový výbor EP
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Tomáš Zdechovský, výbor pro rozpočtovou kontrolu EP.
Moderuje Libuše Bautzová.
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