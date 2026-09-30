Ve středu 30. září v 15 hodin odstartuje série veřejných debat, které jsou součástí grantu Evropské komise pro ČTK s názvem Fondy EU: aktuality, fakta a příběhy z regionů. Jde o seriál mediálních aktivit, které potrvají do konce srpna 2027 a mají za cíl mapovat využívání evropských dotací v České republice.

Zářijová diskuse v PressCentru ČTK naváže tam, kde skončila předešlá akce s názvem Veřejná debata o evropských fondech. Tedy v Praze, kde se v srpnu konala v ČTK rozprava o víceletém finančním rámci EU 2028–2034 poté, co jeho obrysy představila v červenci Evropská komise. Pro připomenutí ZDE.

Realizační tým aktuálního projektu považuje tento diskuzní start za logický ze dvou důvodů: za prvé jde o časovou kontinuitu – a za druhé se bude probírat téma, které byl nastíněno loni a nyní vstupuje do vyjednávací fáze na evropské úrovni.   

Pozvání k osobní účasti přijali: 

  • Petr Zahradník, ekonom a analytik, BeePartner 

  • Klára Kracíková, ředitelka Odboru strategického rámce fondů EU, MMR

  • Petr Musil, člen Národní rozpočtové rady

  • Miroslav Žbánek, předseda Spolku obcí MOA.

 Online se připojí: 

  • Danuše Nerudová, zpravodajka pro vlastní zdroje EU, rozpočtový výbor EP 

  • Tomáš Zdechovský, výbor pro rozpočtovou kontrolu EP.

Moderuje Libuše Bautzová. 

Dlouhodobý rozpočet EU (MFF) podporuje investice do budoucnosti Evropy a zlepšuje život občanů. Financuje společné projekty a naplňuje priority od hospodářské konkurenceschopnosti až po zemědělství.

Evropský parlament, která rozpočty Společenství schvaluje, v této souvislosti nabádá, aby unie rozhodla o dlouhodobém rozpočtu od roku 2028 co nejdříve. A to z několika důvodů. 

Evropané očekávají jasná opatření v několika klíčových oblastech jako jsou ekonomika a sociální otázky, obrana a bezpečnost, změna klimatu a zemědělství. V posledních několika letech nastaly navíc významné změny v politickém, hospodářském a sociálním kontextu: patří sem ruská agrese proti Ukrajině, konflikt na Středním východě, nutnost zachovat konkurenceschopnost EU, podporovat podniky v digitální transformaci a či suchem způsobený tlak na řešení změn klimatu.

Rozpočet EU na období 2028–2034 by měl představovat 1,27 procenta hrubého národního produktu EU (+10 procent ve srovnání s návrhem komise z července 2025).

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