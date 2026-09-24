Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s manželkou Pcheng Li-jüan. Informovala o tom média. Si ve středu pozdě večer našeho času zahájil třídenní státní návštěvu USA a ve čtvrtek bude s Trumpem v Bílém domě jednat o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci (AI).
Schůzka, která může určit směr globální ekonomiky. Si Ťin-pching míří za Trumpem a ve vzduchu visí konec příměří
Před Siho příletem čekaly na letišti nastoupené jednotky. Po dosednutí stroje přelétly nad základnou dva bombardéry B-1, zahrála kapela, zazněly výstřely z děl a byl rozvinut červený koberec, po němž prošli Trumpovi k čínskému manželskému páru, potřásli si s ním rukou a s úsměvem na tváři si vyměnili několik slov. Na druhé straně koberce byly přistaveny černé limuzíny typu Beast s americkými a čínskými vlaječkami.
Trump přivítal Siho osobně už na letištní ploše a ne až v Bílém domě, jak je obvyklé. „Myslím, že to oceňují, jsou to báječní lidé,“ řekl podle agentury AP Trump po návratu do Bílého domu. Americkému prezidentovi se dostalo velkolepého uvítání v polovině května, kdy navštívil Peking.
Republikánský senátor Roger Wicker ale podle AP kritizoval Trumpovo „velkolepé přivítání“. Danny Russel, bývalý americký diplomat za vlády exprezidenta Baracka Obamy, zase uvedl, že okázalé přivítání na letišti znamenalo pro Peking propagandistický úspěch. Takováto mimořádná úcta je podle něj důkazem toho, že čínský vůdce se nyní těší mimořádně vysoké úctě ze strany amerického prezidenta. Peking to využívá doma i na mezinárodní scéně k tomu, aby ukázal rostoucí význam Číny a Si Ťin-pchinga, dodal.
„Čína a USA by měly být partnery, nikoli soupeři. Dosažení velkého oživení čínského národa a učinění Ameriky opět velkou mohou jít ruku v ruce a obě země mohou přispívat k úspěchu té druhé, čímž budou prospívat celému světu,“ napsal čínský prezident podle médií v prohlášení.
Oba prezidenti by měli dnes jednat o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti AI nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit