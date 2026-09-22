Britským labouristům se letos zatím hodně vyplatil jeden krok – výměna premiéra. Keira Starmera, který stranu v průzkumech dovedl jasně pod 20 procent, nahradil Andy Burnham. A straně rázem narostla podpora zhruba o 10 procentních bodů. Už jen proto, že Burnhama lidé vnímají jako „svěží vítr“.
Němečtí křesťanští demokraté (CDU) teď zažívají podobné neúspěchy jako labouristé. Jejich lídr a kancléř Friedrich Merz je hluboce nepopulární. Špičky zdůrazňují, že výměna na nejvyšším postu není na pořadu dne, a sám Merz rezignaci vylučuje. Otázkou je, jestli loajalita jeho spolustraníků vydrží – CDU zaznamenala historické neúspěchy nejen v zemských volbách v někdejším východním Německu, ale dál se propadá i v celostátních průzkumech veřejného mínění. Krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) je před ní skoro o 10 procentních bodů.
Co se dočtete dál
- Proč v Německu, na rozdíl od Británie, výměna kancléře vládnoucí straně jen tak nepomůže.
- Na co narážejí hlavní plány kancléře Merze a celé CDU.
- Co je poslední možností, která by Merze mohla v křesle zachránit.