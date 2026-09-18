Levicoví aktivisté, kteří se tento týden sešli na trávníku před historickou budovou Říšského sněmu v centru Berlína, přijali jednomyslně petici za to, aby stát zastropoval nájemné nejen v hlavním městě, ale v celém Německu. Právě drahé bydlení vyvolané především nedostatečnou nabídkou představuje klíčové téma nedělních voleb do berlínské Poslanecké sněmovny.
Berlín před volbami. V hlavní roli bydlení, primátor v outu, síla Levice a slabost kancléře Merze
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