Americká Sněmovna reprezentantů ve středu velkou většinou schválila návrh zákona o ochraně domácností před růstem cen elektřiny v důsledku výstavby datových center. Je to poprvé, co se dolní komora Kongresu vyslovila pro legislativu, která přímo reaguje na znepokojení spojené s růstem odvětví umělé inteligence (AI), píše agentura Reuters.
Republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů pro návrh zákona o ochraně odběratelů hlasovala v poměru 417 hlasů proti třem. Zákon by od státních regulátorů energetických služeb vyžadoval zvážit, zda by měli velcí spotřebitelé energie, včetně datových center, hradit dodatečné náklady na energetickou infrastrukturu vybudovanou v jejich prospěch.
Datová centra štěpí Ameriku. Obavy z drahé elektřiny spojují MAGA s levicí a ohrožují Trumpovu většinu v Kongresu
Hlasování podtrhuje komplikovanou politickou situaci kolem růstu datových center ve Spojených státech. Prezident Donald Trump je zastáncem jejich výstavby, kterou vnímá jako klíčovou k udržení vedoucí pozice své země v oblasti AI. Tento týden prohlásil, že lidé a státy bohatnou díky datovým centrům, jež označil za „ropu příštích 20 nebo 25 let“.
Republikánští i demokratičtí zákonodárci mezitím čelí sílícím obavám Američanů z vysokých cen elektřiny spojených s rostoucí spotřebou odvětví. Lídři republikánů ve Sněmovně reprezentantů zařadili návrh zákona k projednání předtím, než zákonodárci opustí Washington před volbami do Kongresu 3. listopadu.
Demokratický kongresman z Kalifornie Robert Garcia před hlasováním uvedl, že návrh sice není dostačující, ale že očekává jeho významnou podporu mezi zákonodárci, kteří do budoucna doufají v další reformy.
„Zjevně se snaží na problém datových center reagovat, ale realita je taková, že s tím v podstatě nic neudělali,“ řekl Garcia o republikánských kongresmanech. „Myslím, že velká část jejich voličské základny je opravdu naštvaná. Je třeba zavést opatření, která lidi skutečně ochrání, a toto není jedním z nich,“ dodal.
Pouze 11 procent Američanů by podpořilo výstavbu datového centra ve svých komunitách, vyplývá z průzkumu Massachusettské univerzity v Amherstu zveřejněného tento týden.
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