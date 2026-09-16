Italská policie zahájila vyšetřování v případu sdílení citlivých dat banky Revolut, která tato firma se sídlem v Británii předala hackerům na základě podvodného e-mailu. Ten vypadal jako žádost od vládní instituce, ale přišel zřejmě z domény úřadu v jihoitalské Kalábrii, informovala v úterý agentura ANSA a další italská média. Případem se zabývají také britské úřady.
K předání identifikačních a kontaktních údajů zákazníků na základě podvodného e-mailu se podle informací médií z minulého týdne přiznala sama banka Revolut, která neuvedla počet klientů, jichž se to týkalo, ani nespecifikovala vládní instituci, za niž se hackeři vydávali. Revolut sdělila, že šlo o omezené množství lidí, které poté sama kvůli incidentu kontaktovala.
Podle deníku Financial Times, který citovala agentura ANSA, šlo o data 680 klientů banky. Mezi sdílenými údaji byla například čísla pasů, adresy, čísla bankovních účtů či záznamy o nákupu a prodeji bitcoinů.
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„Systémy společnosti Revolut ani prostředky klientů nebyly nijak zasaženy,“ uvedla už dříve banka Revolut. „Jakmile jsme incident zaznamenali, okamžitě jsme danou adresu zablokovali a informovali příslušný státní úřad, orgány činné v trestním řízení, úřad pro ochranu osobních údajů i finanční regulační orgány,“ dodala banka.
K žádosti o citlivé údaje jménem vládní instituce, kterou média neuvádí, zneužili podle ANSA hackeři certifikovanou e-mailovou adresu prefektury ve městě Reggio di Calabria.
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