Evropa zbrojí tempem, jaké nemá v posledních dekádách obdoby. Ukazují to čísla ze studie think-tanku International Institute for Strategic Studies (IISS) představené v Praze na začátku Prague Defence Summit 2026, velké expertní konference, která začala ve středu. Stále to ale ještě neznamená, že Evropa je a bude rychle připravena se bránit nebo odstrašit agresi potenciálních nepřátel.

Překlopit vysoké částky, které vlády dávají na obranu, do skutečných vojenských schopností totiž trvá dlouhou dobu, jde o proces v řádu mnoha let. Rusko, vůči kterému je posilování armád jako základní způsob odstrašení namířeno, přitom zvyšuje tlak na Evropu. A to jak s pomocí sabotáží, tak provokací na východním křídle NATO.

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