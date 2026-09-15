Byla neskutečně milá. Tak vzpomíná pro HN vysoce postavený český státní úředník na chvíli, kdy v hloučku několika dalších lidí mluvil se šéfkou Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeovou. „Říkala, že si mě samozřejmě pamatuje z jednoho setkání před mnoha lety, i když o tom pochybuju,“ dodává. „Neznám moc lidí s vyšší sociální inteligencí než Christine Lagardeová,“ konstatuje Robert Holzmann, donedávna guvernér rakouské centrální banky.
Ohledně ekonomické kompetence Lagardeové se naopak v uplynulých letech objevilo hned několik výhrad. Nyní ale každopádně mnohé nasvědčuje tomu, že šéfka ECB se chystá předčasně skončit. V zákulisí už začal ostrý souboj o to, kdo ji nahradí. Nejvyšší post v ECB patří k vůbec nejvlivnějším funkcím v celé Evropské unii. Lagardeové předchůdce Mario Draghi ho v roce 2012 využil k faktickému ukončení dluhové krize eurozóny.
Co se dočtete dál
- Proč chce Christine Lagardeová ve funkci předčasně skončit.
- Kdo jsou hlavní favorité na její nástupnictví.
- Jakých chyb se ve funkci dopustila a jak se k nim sama postavila.