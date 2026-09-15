Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly v noci na úterý SELČ americké vesmírné síly, což je složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírné bojiště. Jedná se o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Informovala o tom agentura AFP.

„Spojené státy disponují na oběžné dráze ozbrojenými systémy pro kontrolu vesmíru, které jsou schopny bránit společné síly před nepřátelskými akcemi protivníků,“ uvedl mluvčí vesmírných sil v tiskovém prohlášení. „Kontrola vesmíru zahrnuje veškeré činnosti potřebné k tomu, aby bylo možné o vesmír soupeřit a ovládat ho – a to s využitím kinetických i nekinetických prostředků ovlivňujících schopnosti protivníka,“ dodává prohlášení s tím, že americké kapacity lze využít jak k obranným, tak k útočným účelům.

Rusko a Čína – dva hlavní geopolitičtí rivalové USA – představují podle AFP potenciální hrozbu pro americké zájmy ve vesmíru. Čína vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity v rámci strategie vojenské modernizace, uvádí americké vesmírné síly. Rusko podle americké armádní složky zase považuje vesmír za bojiště a věří, že nadvláda ve vesmíru bude rozhodujícím faktorem v budoucích konfliktech.

Militarizace vesmíru je stejně stará jako samotný vesmírný závod mezi USA a SSSR – hned po vypuštění sovětské družice Sputnik na oběžnou dráhu v roce 1957 začaly Washington a Moskva zkoumat způsoby, jak satelity využít k boji.

Největší obavy kdysi vyvolávaly jaderné zbraně ve vesmíru, ale obě supervelmoci a další země podepsaly v roce 1967 Smlouvu o kosmickém prostoru. Smlouva zakazuje smluvním státům umísťovat jaderné zbraně a jiné zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc nebo na jiná nebeská tělesa.

Od té doby Rusko, Spojené státy, Čína a Indie zkoumají způsoby, jak bojovat ve vesmíru mimo rámec této smlouvy, mimo jiné tím, že se zaměřují na satelity soupeřů, které jsou klíčové pro vojenskou komunikaci, sledování a navigaci, dodává AFP.

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